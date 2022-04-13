Рогозин оценил решение ЕКА приостановить сотрудничество с РФ по лунным программам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил решение Европейского космического агентства приостановить сотрудничество с РФ по лунным программам.

"Европейское космическое агентство объявило о приостановке участия в российских лунных программах. Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче", – заявил Рогозин в своем телеграм-канале.

О том, что Европейское космическое агентство заявило о приостановке участия в российских лунных программах, стало известно ранее. Уточнялось, что ЕКА перестает сотрудничать с РФ по "Луне-25", "Луне-26" и "Луне-27". По словам представителей агентства, данное решение было принято из-за спецоперации России.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.