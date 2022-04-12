Рогозин рассказал о планах по запускам с Восточного в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал Владимиру Путину, что в текущем году будет проведено такое же количество запусков, как и в 2021 году.

"Мы подтверждаем, что пять, может быть даже шесть пусков будет с космодрома Восточный в этом году", – приводит слова Рогозина ТАСС.

Ранее Путин заявил, что Россия возобновит собственную лунную программу. По его словам, в рамках ее реализации планируется осуществить запуск автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25". Путин уточнил, что он будет произведен с космодрома Восточный.

По словам российского лидера, также продолжится разработка новейшего транспортника и работа над развитием технологий ядерной космической энергетики.

