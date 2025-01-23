Глава Северной Осетии Меняйло прокомментировал конфликт сына с полицейскими

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал конфликт его сына с сотрудниками ДПС, назвав его бытовым инцидентом на дороге, который был сразу урегулирован на месте.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилось видео, где сотрудники ДПС остановили машину, водитель которой представился сыном Меняйло. Во время разговора с полицейскими мужчина отказался от досмотра машины. В автомобиле также находилась девушка, которая не была пристегнута ремнем безопасности. Она объяснила это тем, что ее укачивает от пристегнутого ремня.

По словам Сергея Меняйло, инцидент произошел еще полгода назад, однако начал распространяться в сети только сейчас. Он назвал данный ролик смонтированным, поскольку в нем специально было вырезано начало для исключения "обоснования возникших при разговоре эмоций".

"Домыслы о том, что мой сын – мажор, отсиживающийся в тылу, пусть остаются на совести тех, кто их транслирует. Мой сын – кадровый офицер, с первых дней проведения СВО находится при исполнении воинского долга. И по-другому просто не может быть", – написал Меняйло в телеграм-канале.

Глава Северной Осетии добавил, что никто из сотрудников полиции, участвовавших в ситуации, не был уволен. Он подчеркнул, что правоохранители исполняли свои обязанности и никаких претензий к ним не было.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев уволил своего помощника Адама Ислуева после пьяного дебоша на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Читу.

Гурулев добавил, что у него большая команда, старающаяся помогать избирателям "в разных вопросах, но такие проступки перечеркивают труды и репутацию всего коллектива". По его словам, подобное поведение является "неуместным и непростительным ни для кого".