В РПЦ предупредили о сатанистах в медицине и образовании

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Сатанисты проникают в сферы медицины, здравоохранения и образования, заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного работе по противодействию распространения сатанизма и других деструктивных идеологий.

"Сатанисты через некоторых представителей медицинского сообщества пропагандируют убийства детей в утробе матери. Дошло до того, что в США открыта специализированная клиника по проведению абортов во имя Сатаны", – приводит слова Лукьянова РИА Новости.

Иерей также отметил, что сатанисты хотят распространить сеть абортивных клиник и в европейских странах.

Ранее в Госдуме предлагали запретить в России сатанизм и признать движение экстремистским. Во время дискуссии в ГД сатанизмом назвали широкий круг понятий от "групп смерти" до идеологии чайлдфри.

В свою очередь, депутат Татьяна Буцкая отмечала, что сатанизм мимикрирует под такие субкультуры, как квадробинг, фурри и терианы.