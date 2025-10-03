Суд приговорил участницу "Битвы экстрасенсов" Алену Полынь к 2 годам колонии

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ивантеевский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы участницу шоу "Битва экстрасенсов" и главу организации "Империя сильнейших ведьм" Алену Полынь (настоящее имя – Елена Суликова. – Прим. ред.) по делу об экстремизме, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ходе заседания женщину признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Отбывать наказание Полынь будет в исправительной колонии общего режима. Также 2 года ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Полынь задержали в 2024 году. Следствие ей предъявило обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.

Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священников. Свою вину она частично признала вину. Позже суд заключил ее под стражу.