ТАСС: в автомобиле пропавших под Красноярском Усольцевых обнаружили крупную сумму денег

В тайнике автомобиля семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в Партизанском районе Красноярского края, были обнаружены 600 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По информации полицейских, деньги были спрятаны в салоне под панелью управления.

Также отмечается, что глава семьи являлся предпринимателем и руководил заводом по производству порошковой краски.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября, отправившись в легкой одежде из поселка Кутурчин в сторону населенного пункта Буратинка. После этого связь с ними полностью оборвалась. Вскоре по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Во время масштабной поисковой операции с участием более 350 человек удалось установить место последнего сигнала их телефона. Благодаря этому стало ясно, что семья не покидала Красноярский край.

Активные поиски семьи были приостановлены 12 октября, а оперативный штаб расформирован. Однако уже 24-го числа их возобновили по запросу полиции. В данный момент официальная версия пропажи Усольцевых – несчастный случай.