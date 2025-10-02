Суд взыскал в доход России холдинг "КДВ групп"

Фото: depositphotos/andreyuu

Тверской суд Москвы взыскал в доход России холдинг "КДВ Групп", который владеет брендами "Яшкино" и "Кириешки", сообщает "Интерфакс".

Генпрокуратура оценила капитализацию "КДВ" в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход – в 756 миллиардов рублей, а валовую прибыль – в 139 миллиардов рублей.

Сторона защиты заявила о намерении обжаловать решение суда. Также во время заседания она просила изменить территориальную подсудность иска, однако судья отказалась удовлетворять просьбу.

Холдинг "КДВ Групп" принадлежит Денису Штенгелову, которого вместе с его отцом Николаем Тверской суд признал экстремистским объединением в России.

Судя по документам, Николай Штенгелов разделял политику украинских властей и оказывал финансовую помощь Украине. Более того, он создал собственное военизированное объединение. В свою очередь, Денис Штенгелов поддерживал киевский режим и инвестировал в недружественные страны.

В августе Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой обратить в доход государства активы "КДВ Групп". В ведомстве заявили, что деятельность объединения представляет угрозу для россиян и всей страны.