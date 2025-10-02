Владельцев брендов "Яшкино" и "Кириешки" признали экстремистским объединением

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Тверской суд Москвы признал экстремистским объединением владельцев брендов "Яшкино" и "Кириешки" Николая и Дениса Штенгеловых (признаны экстремистским объединением в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, Николай Штенгелов разделял политику украинских властей и оказывал финансовую помощь Украине. Кроме того, выяснилось, что бизнесмен создал собственное военизированное подразделение.

Также его сын Денис Штенгелов поддерживал киевский режим и занимался инвестированием в недружественные страны.

Представители Штенгеловых заявили на заседании суда, что собираются обжаловать решение об обращении в доход РФ активов компании и признание их экстремистским объединением.

Ранее Генпрокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с просьбой обратить в доход государства активы группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), которая владеет брендами "Яшкино" и "Кириешки".

В ГП посчитали, что деятельность объединения, против которого подан иск, должна быть признана экстремистской и запрещена в России, так как представляет угрозу для россиян, а также для всего государства.