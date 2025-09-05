Минюст добавил две организации из США и Великобритании в перечень нежелательных

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Американская и британская организации внесены в перечень нежелательных на территории России. Соответствующая информация представлена на сайте Минюста РФ.

Как уточнило ведомство, речь идет о Сети спонсоров прав человека (Human Rights Funders Network, HRFN) и Королевском объединенном институте оборонных исследований (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI).

Также в реестр попал швейцарский Международный бакалавриат (International Baccalaureate). По данным Генпрокуратуры, цель организации заключается в формировании российской молодежи в соответствии с западными стандартами. В частности, обучение, предлагаемое этой НПО, включает навязывание определенного видения исторических событий, искажение общеизвестных фактов, антироссийскую пропаганду и разжигание межнациональной вражды.

Ранее соответствующий перечень пополнили Йельский университет, Норвежский Хельсинкский комитет и украинский благотворительный фонд "Армия SOS" (признан в РФ экстремистским, ликвидирован).

В Генпрокуратуре пояснили, что деятельность Йельского университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду страны и подрыв основ российской экономики.

