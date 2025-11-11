Трамп заявил, что в США будут праздновать дни победы в мировых войнах

Фото: whitehouse.gov

В США будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также "во всех остальных", заявил президент США Дональд Трамп.

В октябре этого года американский лидер заявлял, что США не хотели бы принимать участие в войнах, но если им придется это сделать, то они с легкостью выиграют их. Также он отмечал, что будет намного лучше, если Штаты не станут участвовать в военных конфликтах.

Позднее Трамп анонсировал проведение наземных операций против наркокартелей в Латинской Америке. Он также добавил, что намерен пойти с этой инициативой в сенат и конгресс.

В ноябре президент США заявил, что уверен в прекращении украинского кризиса. По его словам, Штаты остановили "восемь войн, и осталась еще одна".