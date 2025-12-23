Силы ПВО ликвидировали 29 украинских БПЛА за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 29 украинских БПЛА над регионами России в ночь на вторник, 23 декабря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 23:00 22 декабря до 07:00 23 декабря по московскому времени. За это время средства ПВО ликвидировали 14 БПЛА – над территорией Ростовской области, 7 дронов – в небе над Ставропольским краем, по 3 беспилотника – над территориями Белгородской области и Республики Калмыкия.

Кроме того, по 1 БПЛА было сбито над территориями Курской области и Крымом.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что вражеские дроны попытались атаковать объекты в городе Буденновске. В результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне. При этом никто из местных жителей не пострадал.