ГД намерена внести в квитанцию за ЖКУ новую строку платежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума планирует внести новую строку "Текущий ремонт" в платежную квитанцию за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект нижней палаты парламента.

Депутаты ранее уже пытались принять подобную поправку, но авторы инициативы отозвали ее после замечаний кабмина, который попросил конкретизировать механизм определения размера платы, сроки ее внесения, а также указать лиц, ответственных за размещение информации о текущем ремонте, и прописать механизм учета и расходования средств.

Новая версия законопроекта учитывает все замечания правительства РФ. Целью инициативы является попытка избежать нецелевого расходования и непрозрачности при трате средств на ремонт дома, так как в настоящий момент деньги на это идут со строчки "содержание жилплощади".

При этом управляющая компания может вывести накопленные средства на содержание и текущий ремонт, не сделав ни того, ни другого. Также граждане не могут узнать, сколько денег реально потрачено и на какие цели, а также сколько осталось и что еще запланировано. Вопросы жителей остаются без ответов, что лишь порождает еще большее недоверие к управляющим компаниям.

Поэтому депутаты предложили ввести в законодательство понятие "Программа текущего ремонта", которую будет разрабатывать управляющая компания (УК) многоквартирного дома. Если ремонт не требуется, то деньги на это собираться не будут, а если он необходим – то жители сами утвердят минимально необходимую сумму на эти работы. Для обеспечения прозрачности все данные планируется вносить в государственную информационную систему ЖКХ.

"Наш законопроект улучшает прозрачность для всех сторон в содержании и обслуживании многоквартирных жилых домов: и для собственника, и для УК", – пояснил один из авторов законопроекта депутат ГД Марат Нуриев.

Кроме того, реформа позволит урегулировать порядок передачи накопленных средств на ремонт при смене способа управления или УК. На данный момент такой опции в законе нет, что становится причиной большого числа споров и конфликтов.

"Знаю массу домов и собственников жилья, которые годами спорят со своими УК из-за проведения текущего ремонта <...>. И критериев для разрешения этого спора сегодня нет", – отметила соавтор законопроекта Светлана Разворотнева.

Кроме того, Разворотнева допустила снижение расходов на коммунальные платежи в случае вычета из квитанции средств на текущий ремонт. Эксперты считают, что в случае принятия законодательной инициативы не исключены риски злоупотреблений, если четко не прописать процедуру взимания платы.

В частности, председатель правления НП "Союз жилищных организаций" Константин Крохин считает ее бесполезной, если депутаты не отменят мораторий на проверки. Эксперт уверен, что со стороны УК фиксируется много финансовых злоупотреблений, но из-за моратория компании нельзя проверить.

Представитель одной из управляющих компаний Волгоградской области Сергей Септаров посчитал инициативу полезной, если для отдельной строки создадут специальный счет с возможностью накопления для выполнения работ. Представитель отрасли пояснил, что сейчас деньги попадают в общий "котел", поэтому их сложно найти.



"Поэтому если они будут видны и УК, и жильцам, которые получат возможность контроля, то это будет очень хороший вариант. В этом случае, думаю, снизится платеж за содержание жилья", – предположил Септаров.

Глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов отметил важность повышения прозрачности отрасли. Поэтому, если потребитель услуг ЖКХ будет иметь полную информацию, это будет плюсом для данной сферы, отметил специалист.

При этом Павлов уверен, что размер взносов нужно определять методикой, которая установлена государством, а не управляющими компаниями или жильцами. Это важно, чтобы не допускать перекосов в оплате. В ином случае может выйти так, что потребители наоборот станут платить еще больше за услуги ЖКХ.

Ранее в Москве запустили первый автоматизированный процесс хранения и передачи информации об объемах взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам (МКД), включенным в программу реновации. Теперь те средства, которые собирались на капитальный ремонт старого жилья до включения в программу реновации, автоматически попадут на счет столичного фонда реновации жилой застройки.

