Получение льгот и субсидий на оплату ЖКУ станет доступнее в столице

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Получение льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг станет доступнее в Москве благодаря внедрению цифровых технологий в социальную сферу города. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что в столице уже 1,5 года работает Социальное казначейство – первый в стране единый центр по оказанию социальной помощи населению. В его рамках горожане могут оформить в онлайн-формате свыше 100 мер поддержки.

В перечень услуг центра теперь включено оформление льгот и субсидий на ЖКУ. Ракова отметила, что все функции Городского центра жилищных субсидий были перенесены в Социальное казначейство, благодаря чему весь процесс оказания услуги стал доступен в одном учреждении.

"Благодаря централизации процессов и тому, что москвичам теперь не нужно лично посещать территориальные отделы, льготы и субсидии на оплату ЖКУ можно будет получать удобнее и в два раза быстрее", – заметила вице-мэр.

По ее словам, в настоящее время примерно 3 миллиона москвичей получают от города льготы на оплату ЖКУ, еще около 600 тысяч человек – субсидии. Среди них – жители старшего поколения, люди с особенностями здоровья, многодетные семьи, студенты и другие категории москвичей.

Оформить субсидии и льготы можно в любое время на портале mos.ru. Кроме того, горожане могут получить консультации по телефону через сервис Социального казначейства "Не выходя из дома", а также в специализированных зонах центров госуслуг "Мои документы". Москвичам старшего поколения персональную консультацию окажут в центрах московского долголетия.

Ранее в Москве запустили первый автоматизированный процесс хранения и передачи информации об объемах взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам (МКД), включенным в программу реновации. Теперь те средства, которые собирались на капитальный ремонт старого жилья до включения в программу реновации, автоматически попадут на счет столичного фонда реновации жилой застройки.

