В Кремле не стали называть сроки визита Путина в Индию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Даты визита Владимира Путина в Индию будут объявлены позднее. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сообщим своевременно", – отметил представитель Кремля.

Как сообщал Росконгресс, 4–5 декабря в Нью-Дели состоится Российско-индийский форум.

Ранее Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели первые в 2025 году переговоры. На них в том числе обсуждалась подготовка к предстоящему визиту президента России в эту страну.

При этом тогда лидеры направились на встречу после заседания совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на одном автомобиле.

Моди в 2024 году пригласил российского лидера посетить 23-й ежегодный саммит глав России и Индии.