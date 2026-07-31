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31 июля, 18:33

Наука

Китаец создал инвалидную коляску, управляемую силой мысли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Житель Шэньчжэня Ван Нин разработал инвалидную коляску, которая управляется силой мысли, сообщает South China Morning Post (SCMP).

33-летний китаец перенес полный паралич после операций на спинном мозге и мог двигать только глазами. Этот опыт подтолкнул его к созданию прототипа коляски, которой можно управлять силой мысли, всего за 48 часов во время технологического конкурса в Шанхае.

За свое изобретение Нин и его жена, заняв первое место в категории аппаратного обеспечения на соревновании, получили главный приз в размере 50 тысяч юаней (около 7,4 тысячи долларов).

По словам мужчины, главная ценность разработки – в расширении возможностей людей, пользующихся инвалидными колясками. Вместе с тем Нин создал навигационное приложение для колясочников, а также инструменты для реабилитации и игры, направленные на восстановление после травм спинного мозга.

Ранее в России заработало первое мобильное приложение, с помощью которого люди, у которых есть двигательные особенности, могут узнать о доступных для них местах.

В приложении более 1 800 проверенных мест в Москве – кафе, супермаркеты, торговые центры, аптеки и многое другое. Пользователи могут не только искать доступные места, но и самостоятельно оценивать любые точки в качестве волонтера.

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