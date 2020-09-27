Власти нагорного Карабаха объявили военное положение в стране

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Пресс-секретарь президента нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что в стране по указу лидера государства введено военное положение. Об этом он сообщил на своей странице в Fаcebook.

"Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет", – заявил Погосян.

Правительство Армении также намерено провести в ближайшее время заседание, на котором, как сообщается, будет обсуждаться вопрос о введении в стране военного положения и частичной мобилизации резерва. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в Facebook.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Погосян также сообщал об обстрелах Степанакерта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха, однако "армия обороны удачно справляется с ситуацией". В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника.

Позднее Минобороны Армении заявило, что в результате Азербайджан потерял три танка. Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.