В Кремле призвали Турцию не выступать с заявлениями о военной поддержке

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Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в Кремле отмечают необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

"Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого, и мы не согласны с такой постановкой вопроса", – сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Кремле возможность военной поддержки Армении.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.

29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут стать угрозой существования армянского народа. По его словам, Азербайджан должен как можно скорее прекратить агрессию.

Также Пашинян выразил уверенность, что конфликт был заранее спланирован Баку и Анкарой. Турецкую сторону он назвал фактически вовлеченной в происходящее.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

Армения сообщила о применении в Нагорном Карабахе вооружения с широким радиусом поражения. При этом войска Азербайджана применяют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч".

