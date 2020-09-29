В Кремле призвали Турцию не выступать с заявлениями о военной поддержке

Фото: ТАСС/Zuma/Altan Gocher
Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана подливают масло в огонь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в Кремле отмечают необходимость скорейшего прекращения боевых действий.
"Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого, и мы не согласны с такой постановкой вопроса", – сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Кремле возможность военной поддержки Армении.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.
29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе могут стать угрозой существования армянского народа. По его словам, Азербайджан должен как можно скорее прекратить агрессию.
Также Пашинян выразил уверенность, что конфликт был заранее спланирован Баку и Анкарой. Турецкую сторону он назвал фактически вовлеченной в происходящее.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.
Армения сообщила о применении в Нагорном Карабахе вооружения с широким радиусом поражения. При этом войска Азербайджана применяют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч".
Песков прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: