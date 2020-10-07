Ереван заявил, что карабахские силы уничтожили азербайджанскую базу ГСМ

Фото: AP Photo/Press office of Armenian Defense Ministry PAN Photo via AP

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в Facebook, что утром база горюче-смазочных материалов Азербайджана была уничтожена карабахскими силами.

"На юго-восточном направлении прицельным огнем армянских подразделений был нанесен удар по крупной базе горюче-смазочных материалов противника", – заявила она.

Степанян также сообщила, что азербайджанские ВС попали под ракетно-артиллерийский удар армии обороны Карабаха, когда попытались продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении. По ее словам, есть потери в живой силе и технике ВС Азербайджана, чьи военные отступили.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта.

Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон. Так, сегодня глава армянского Минздрава Арсен Торосян рассказал, что с начала эскалации конфликта погибли не менее 19 человек среди мирных жителей Нагорного Карабаха. Более 80 человек, по словам министра, получили ранения.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.