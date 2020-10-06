Ситуация в Карабахе деградирует, продолжают гибнуть люди – Песков

Фото: AP Photo/Azerbaijan's Defense Ministry via AP

Ситуация в Карабахе деградирует, продолжают гибнуть люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что в Кремле докладывались все обращения по поводу конфликта, и их эмоциональный фон понятен.

"Вы знаете, что было, во-первых, совместное заявление трех президентов – Путин, Макрон и Трамп, заявления министров иностранных дел", – подчеркнул Песков.

Он сообщил, что усилия России в настоящий момент сконцентрированы на прекращении огня со стороны воюющих сторон. По словам Пескова, РФ также работает над стартом политико-дипломатического процесса урегулирования.

Ранее к президенту России Владимиру Путину обратился бизнесмен и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян. Он отметил, что именно отношение главы государства может определить очень многое. Варданян подчеркнул, что конфликт Армении и Азербайджана нельзя назвать локальным и он может обернуться негативными последствиями для России.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта.

Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон. Так, сегодня глава армянского Минздрава Арсен Торосян рассказал, что с начала эскалации конфликта погибли не менее 19 человек среди мирных жителей Нагорного Карабаха. Более 80 человек, по словам министра, получили ранения.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Алиев же сообщил, что неизменным условием прекращения военного конфликта является уход армянских войск с территории Нагорного Карабаха.