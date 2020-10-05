Варданян попросил Путина оказать помощь Армении в конфликте в Карабахе

05 октября, 21:11
Фото: ТАСС/Максим Стулов
Бизнесмен и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Армении в конфликте в Карабахе.
Он записал видеообращение к главе государства. Оно было опубликовано фондом IDeA Foundation на Youtube. В нем Варданян отметил, что желает обратиться к Путину как гражданин России, поскольку у него нет другого паспорта.
"Я знаю, что вы как лидер можете сделать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое", – сказал Варданян.
Он отметил, что не считает конфликт между Арменией и Азербайджаном локальной проблемой. Варданян подчеркнул, что он является бомбой замедленного действия, которая может коснуться и России.
Он призвал Москву вмешаться в процесс. Варданян подчеркнул, что этот конфликт может обернуться катастрофой, которая станет для России неизлечимой раной.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.
Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В настоящий момент военный конфликт продолжается. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия его страны взяла под контроль девять сел Джебраилского района.
Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Алиев же сообщил, что неизменным условием прекращения военного конфликта является уход армянских войск с территории Нагорного Карабаха.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: