Варданян попросил Путина оказать помощь Армении в конфликте в Карабахе

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Бизнесмен и сооснователь бизнес-школы "Сколково" Рубен Варданян обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь Армении в конфликте в Карабахе.

Он записал видеообращение к главе государства. Оно было опубликовано фондом IDeA Foundation на Youtube. В нем Варданян отметил, что желает обратиться к Путину как гражданин России, поскольку у него нет другого паспорта.

"Я знаю, что вы как лидер можете сделать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое", – сказал Варданян.

Он отметил, что не считает конфликт между Арменией и Азербайджаном локальной проблемой. Варданян подчеркнул, что он является бомбой замедленного действия, которая может коснуться и России.

Он призвал Москву вмешаться в процесс. Варданян подчеркнул, что этот конфликт может обернуться катастрофой, которая станет для России неизлечимой раной.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой обострился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны говорили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В настоящий момент военный конфликт продолжается. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия его страны взяла под контроль девять сел Джебраилского района.

Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе. Отмечается, что она будет в них участвовать при посредничестве стран минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Алиев же сообщил, что неизменным условием прекращения военного конфликта является уход армянских войск с территории Нагорного Карабаха.