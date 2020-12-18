Алиев призвал говорить о конфликте в Нагорном Карабахе в прошедшем времени

Фото: Минобороны Азербайджана/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал говорить о конфликте в Нагорном Карабахе только в прошедшем времени. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я также согласен полностью с Владимиром Владимировичем (Путиным), что, говоря о карабахском конфликте, мы должны уже говорить о том, что было в прошлом. Это уже история", – заявил Алиев.

По его словам, миротворческая миссия России в Карабахе проходит успешно, а режим прекращения огня с каждым днем "будет все прочнее и прочнее".

Он отметил, что за полтора месяца, которые прошли с момента подписания документа о прекращении боевых действий, зафиксировали только один инцидент, который за один день был исчерпан.

Ранее появилась информация о возобновлении боев между армянскими и азербайджанскими подразделениями за села Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района, где произошло первое нарушение режима прекращения огня. Боевые действия удалось прекратить после прибытия российских миротворцев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

С 19 декабря в Армении объявят трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса "Ераблур".