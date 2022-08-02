Путин обсудил с премьером Армении реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном. Речь идет о трехсторонних договоренностях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Путин и Пашинян условились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили по телефону ход выполнения договоренностей по Карабаху. Также они обменялись мнениями относительно гуманитарных проблем, созданных в результате войны в Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.

