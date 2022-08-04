За сутки миротворцами в Карабахе зафиксировано 4 обстрела со стороны Азербайджана – МО РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе за сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана", – говорится в бюллетене российского военного ведомства.
Отмечается, что в результате данных обстрелов погибли два представителя вооруженных формирований Нагорного Карабаха, еще 14 получили ранения. В Минобороны РФ отметили, что все инциденты были урегулированы силами российских миротворцев при взаимодействии с армянской и азербайджанской сторонами.
"Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено", – пояснили в военном ведомстве.
Кроме того, российские миротворцы выполнили патрулирование по трем маршрутам в Мартунинском и Мардакертском районах. Отмечается, что миротворческие силы круглосуточно ведут контроль за соблюдением режима прекращения огня и отслеживают обстановку в регионе на 27 наблюдательных пунктах.
"Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных сил Азербайджана и Армении", – добавили в Минобороны.
Накануне президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки в регионе.
В ОБСЕ, в свою очередь, реагируя на новое обострение ситуации в Карабахе, призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации. Также в международной организации выразили намерение поддерживать усилия по укреплению мира в регионе.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.
Новый виток напряженности возник накануне. В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня.
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