Кремль призвал к выполнению трехсторонних договоренностей по Карабаху

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Кремль призывает к выполнению трехсторонних договоренностей по Карабаху в связи с обострением в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем. Естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации. Призываем стороны к сдержанности, а главное – к выполнению всех положений известных трехсторонних документов", – цитирует его РИА Новости.

Накануне президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки в регионе.

В ОБСЕ, в свою очередь, реагируя на новое обострение ситуации в Карабахе, призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации. Также в международной организации выразили намерение поддерживать усилия по укреплению мира в регионе.

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.

Новый виток напряженности возник накануне. В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня. В военном ведомстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.