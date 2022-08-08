Путин и Пашинян обсудили трехсторонние договоренности по Карабаху

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Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха и вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.

В ходе разговора была подтверждена важность реализации всех договоренностей России, Армении и Азербайджана.

Ранее Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза России обсудил ситуацию, связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора.

