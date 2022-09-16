Нэнси Пелоси отправится в Армению

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси планирует отправиться в Армению. Как пишет газета Politico, она собирается в Ереван, чтобы продемонстрировать свою поддержку страны, "которая ведет смертельную битву с Азербайджаном".

Как отмечают издание, сопровождать ее будет член палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир. Некоторые политологи уверены, что визит Пелоси в Армению носит больше личный, чем государственный характер. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.