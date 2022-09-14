Военные Азербайджана сообщили об артобстреле своих позиций на границе с Арменией

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Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и артиллерийском обстреле позиций азербайджанской армии на границе, сообщает РИА Новости.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС Армении в ночь с 13 на 14 сентября и утром обстреляли подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов из минометов и артиллерийских установок различного калибра.

По информации министерства, подразделениями ВС Азербайджана предпринимают ответные меры. В настоящее время обстрел продолжается.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные с утра среды, 14 сентября, начали вести артиллерийский и минометный обстрел в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа. В армянском военном ведомстве отметили, что ночью ситуация на границе также оставалась напряженной. В частности, ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении Джермука.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты. Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном премьер-министр республики Никол Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.

В Баку при этом заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. Позднее стало известно, что стороны договорились о прекращении огня.

В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.

Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередном заседании принял решение направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. В состав миссии также войдут представители стран-участниц ОДКБ и начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.