Военные Азербайджана сообщили об артобстреле своих позиций на границе с Арменией

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и артиллерийском обстреле позиций азербайджанской армии на границе, сообщает РИА Новости.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС Армении в ночь с 13 на 14 сентября и утром обстреляли подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов из минометов и артиллерийских установок различного калибра.
По информации министерства, подразделениями ВС Азербайджана предпринимают ответные меры. В настоящее время обстрел продолжается.
В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные с утра среды, 14 сентября, начали вести артиллерийский и минометный обстрел в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа. В армянском военном ведомстве отметили, что ночью ситуация на границе также оставалась напряженной. В частности, ВС Азербайджана применили БПЛА в направлении Джермука.
Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.
Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты. Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
Из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном премьер-министр республики Никол Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.
В Баку при этом заявили, что ВС Армении устроили на границе между двумя странами масштабную диверсию. Позднее стало известно, что стороны договорились о прекращении огня.
В МИД РФ призвали Азербайджан и Армению воздержаться от эскалации конфликта, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В ведомстве выразили обеспокоенность происходящим и отметили тесные контакты с Баку и Ереваном.
Совет коллективной безопасности ОДКБ на внеочередном заседании принял решение направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. В состав миссии также войдут представители стран-участниц ОДКБ и начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.
Три мирных жителя Армении пострадали после обострения ситуации на границе с Азербайджаном
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