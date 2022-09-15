В СБ Армении заявили, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

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Фото: AP Photo/Sergei Grits
Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
"Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября", – сказал он в интервью "Общественному телевидению Армении", цитату из которого приводит "Интерфакс".
Григорян также заявил, что в Армении надеются на то, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность. При этом он подчеркнул, что какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует.
Он также прокомментировал митинги, которые происходят в столице Армении. Их организаторов, которые распространяют информацию о подписанном премьер-министром Николом Пашиняном документа с Азербайджаном, секретарь СБ назвал "пятой колонной", которая стремится ослабить государственность республики.
"Некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении", – считает он.
Накануне официальный представитель Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени. По его словам, значительных инцидентов не было зафиксировано. Он также назвал ложью информацию, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана.
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