В СБ ООН высказались за скорейшее прекращение огня между Арменией и Азербайджаном

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Участники закрытых консультаций Совета безопасности ООН высказались за скорейшее прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, все высказались за урегулирование конфликта дипломатическими средствами.
"Сейчас обсуждаются пресс-элементы (вид документа для прессы – Прим. ред.), в зале остались эксперты, которые их дорабатывают", – приводит слова Небензя ТАСС.
Он отметил, что Москва настаивает на том, чтобы в этих пресс-элементах была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана, сделанные в 2020 и 2021 годах. Слова лидеров содержали обязательства по прекращению огня и ряд проектов, которые стороны должны предпринять.
"Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности", – подчеркнул Небензя.
Постпред РФ при ООН поведал, что партнеры поблагодарили Москву за информацию и принятые усилия.
Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени. По его словам, значительных инцидентов не было зафиксировано. Он также назвал ложью информацию, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В минобороны Армении тогда сообщали, что противник использует артиллерию и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Позже Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.
Передовая группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября
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