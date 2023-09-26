Более 13,5 тыс вынужденных переселенцев из Карабаха въехали в Армению

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения – Новости"

По состоянию на 08:00 (07:00 по московскому времени) 26 сентября из Нагорного Карабаха в Армению въехали 13 550 вынужденных переселенцев. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

Подчеркивается, что в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах, создали гуманитарный центр. Помимо этого, создана специальная информационная площадка для оказания содействия, работает горячая линия.

Всех граждан, не имеющих заранее определенного места жительства, армянское правительство обеспечивает жильем, сказано в сообщении.

Ранее уточнялось, что из Нагорного Карабаха в Армению по состоянию на 17:00 (16:00 по московскому времени) 25 сентября выехали 6 650 вынужденных переселенцев.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

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