После взрыва топлива в Степанакерте к военным врачам РФ обратились 23 жителя Карабаха

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

После взрыва топлива на трассе Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе к военным врачам российского медицинского отряда спецназначения обратились за помощью 23 мирных жителя с ожогами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника медотряда российского миротворческого контингента Павла Суслова.

Он добавил, что всем нуждающимся была оказана медицинская помощь в полном объеме: выполнена первичная хирургическая обработка ран, также выполняется анестезиологическое или реанимационное пособие.

В данный момент, по словам Суслова, решается тактика дальнейшего лечения пострадавших.

О взрыве, прогремевшем на складе топлива в пригороде Степанакерта, стало известно вечером 25 сентября. На данном складе людям, выезжающим в Армению, выдавали бензин.

Позже омбудсмен региона Гегам Степанян заявил, что в результате взрыва травмы получили свыше 200 человек. Состояние здоровья большинства пострадавших при этом тяжелое или крайне тяжелое.