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25 сентября, 23:27

Происшествия

При взрыве на складе топлива в Степанакерте пострадали более 200 человек

Фото: телеграм-канал Mash

В результате взрыва на складе топлива в Степанакерте в Нагорном Карабахе травмы получили свыше 200 человек. Об этом пишет издание News.am со ссылкой на омбудсмена региона Гегама Степаняна.

По его словам, состояние здоровья большинства пострадавших тяжелое или крайне тяжелое. Он добавил, что медицинских возможностей региона недостаточно для спасения жизней людей, и призвал срочно задействовать санитарную авиацию.

О взрыве, прогремевшем на складе топлива в пригороде Степанакерта, стало известно вечером 25 сентября. На данном складе людям, выезжающим в Армению, выдавали бензин.

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел НКР заявили, что произошел взрыв цистерны на трассе Степанакерт – Аскеран.

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