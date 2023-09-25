Правоохранители Азербайджана задержали виновных в гибели людей от мин в Карабахе

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Правоохранительные органы Азербайджана задержали подозреваемых в подрывах мин в Нагорном Карабахе, от которых погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу госбезопасности страны.

"20 сентября были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в <...> совершении террористических действий <...> в туннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района и 58-м километре дороги Ахмедбейли – Физули – Шуша", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что инциденты произошли 19 сентября. В результате взрывов погибли два мирных жителя и четверо полицейских.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

В результате боевых действий погибли по меньшей мере 32 человека, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили ранения. Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие.



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