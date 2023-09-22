Дом разрушился из-за взрыва газового баллона в Шебекине

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Частный дом разрушен в Шебекине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительной информации аварийных служб, взрыв произошел по причине, которая связана с эксплуатацией газового баллона. В результате инцидента пострадали пять человек, еще один находится под завалами.

Отмечается, что у одного из пострадавших зафиксированы ожоги, у троих – травмы головы. Им оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

Гладков подчеркнул, что следственные службы выяснят причину случившегося.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

По последним данным, в ЧП пострадали 20 человек, однако 12 из них отказались от госпитализации. Жертвами взрыва стали семь человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

СК начал осмотр квартир и оборудования в доме в Балашихе, где произошел взрыв