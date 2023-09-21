Пять пострадавших при взрыве газа в доме в Балашихе находятся в состоянии средней тяжести

Фото: телеграм-канал "Комсомольская правда: KP.RU"

Пятеро пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе находятся в подмосковных больницах в состоянии средней тяжести, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

Еще трое пострадавших лежат в неподведомственных министерству стационарах. Всем им оказывают помощь в полном объеме. Всего госпитализировать пришлось восемь человек.

Всего пострадали 20 человек, однако 12 из них отказались от госпитализации. Жертвами взрыва стали семь человек.

По данным РИА Новости, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

Стены дома несколько раз обрушались, двое спасателей, попавших под повторное обрушение дома, погибли. По информации МЧС, из-под завалов были извлечены еще четыре спасателя, которые были переданы врачам.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

МЧС организовало горячую линию для эвакуированных жильцов поврежденного дома 8 (800) 700-56-76.

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир