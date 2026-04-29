Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 13:50

Политика

В Госдуме предложили повысить штраф за отказ от домашнего животного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили увеличить штраф для граждан за отказ от домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев на имя премьера РФ Михаила Мишустина.

В настоящее время за отказ от питомца и выставление его на улицу гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей в рамках административного наказания за несоблюдение требований к содержанию животных.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос об увеличении административного штрафа именно за отказ владельца от домашнего животного и о выделении такого деяния в самостоятельный состав правонарушения", – сказано в обращении.

Также депутаты предложили направлять средства от этих штрафов на поддержку приютов для животных, в том числе на содержание, лечение, стерилизацию, кормление и устройство бездомных питомцев. Такой подход позволил бы реально компенсировать последствия недобросовестного поведения владельца, уверены парламентарии.

Это не только сделает более ощутимой ответственность за выбрасывание животных, но и создаст более справедливый источник финансирования для приютов, которые сейчас принимают на себя последствия чужой безответственности, уверены депутаты.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект, который предусматривает создание единой базы данных домашних животных и их маркировку. Также депутаты сочли необходимым предоставить кабмину РФ право определять перечень и виды домашних животных, подлежащих маркировке и регистрации, устанавливать порядок и сроки проведения этих процедур, а также определять, какие сведения о животных и их владельцах должны включаться в соответствующий список.

Читайте также


политикаживотныеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика