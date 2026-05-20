Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 13:29

Политика

Путин встретился с китайским инженером, которого видел еще ребенком

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин в рамках своего визита в КНР встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого прилета в Китай в июле 2000 года.

Российский президент и Пэн Пай провели беседу в государственной резиденции "Дяоюйтай". В начале диалога Путин поделился впечатлениями об их первом знакомстве, назвав его приятным.

Также Путин выразил положительные эмоции по поводу решения инженера получить образование в российской столице и порадовался его успешной карьере в Китае после учебы в РФ.

Не обошлось и без юмора. В частности, глава РФ пошутил о московском климате.

"Насколько я понимаю, вы родом с юга Китая. Москва не отличается такой теплой погодой, но, надеюсь, что для вас были созданы хорошие, дружеские условия, теплая атмосфера", – сказал Путин, пожелав инженеру дальнейших успехов, и пригласил его снова посетить Россию.

Пэн Пай, в свою очередь, поделился, что считает Москву своим вторым домом, а образование, полученное там, – главным вкладом России в его жизнь. Он также пожелал Путину здоровья и подарил фарфоровый сервиз из Хунани.

В конце он поблагодарил российского президента за уникальную возможность встретиться с ним.

"Очень-очень рад, что через 26 лет я еще раз увиделся с президентом Путиным", – сказал он по-русски, передает RT.

Путин прибыл в Пекин с рабочим визитом 19 мая. Его сопровождала делегация из 5 вице-премьеров, 8 министров, руководителей Центробанка, "Роскосмоса" и "Росатома", а также представители крупных компаний и банков.

Переговоры в узком кругу состоялись в Доме народных собраний в Пекине. Путин, начав беседу, обратился к Си Цзиньпину как к дорогому другу и напомнил, что 25 лет назад РФ и КНР подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ставший основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Глава Китая, в свою очередь, подчеркнул важность создания более справедливой системы глобального управления. По его мнению, как постоянные члены Совбеза ООН и ведущие мировые державы, Пекин и Москва должны способствовать национальному возрождению.

Путин встретился с китайцем спустя 26 лет после совместного фото

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика