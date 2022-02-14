Зеленский призвал выехавших за границу депутатов вернуться на Украину

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Фото: depositphotos/palinchak
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал парламентариев, уехавших за рубеж, вернуться обратно. Об этом он заявил в ходе трансляции, которую вел президентский офис в Facebook.
"И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов они уже туда кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки вернулись в государство. Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы", – отметил Зеленский.
Украинский президент не стал говорить, парламентарии каких партий уехали из страны. Он подчеркнул, что власть, включая парламент, должна своим примером давать знаки гражданам государства к единству. Так, Зеленский отметил, что его семья остается на Украине вместе с ним.
По словам главы государства, он никакими способами не может оказать влияние на бизнесменов, но считает, что им также не нужно было уезжать из страны.
"Также большая проблема с олигархами – здесь государство влиять на бизнес не может и не будет. Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали, но считаю, что они должны вернуться к своим предприятиям, к десяткам тысяч человек, которые работают на них и на государство. Они выбрали этот путь, это же не простые люди, они же не айтишники, мы говорим о людях из серьезного индустриального бизнеса, они все были участниками приватизации, государство им тоже что-то дало. Я считаю, дало им большой шанс", – заключил политик.
Информация о том, что украинские олигархи и бизнесмены начали покидать страну чартерными рейсами, появилась ранее. По данным СМИ, за прошедшие сутки из Украины вылетели в том числе самолеты с Ринатом Ахметовым и Борисом Колесниковым.
Кроме того, депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока – За жизнь", миллионер Игорь Абрамович заказал частный борт на 50 человек. По информации источника, на указанном рейсе планируется вывезти в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича.
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