21:27
Фото: ТАСС/EPA/JOHANNA GERON/POOL
Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением к народу по поводу угрозы со стороны РФ, сообщает "РБК-Украина".
Президент заверил, что ситуация находится под контролем, а власть готова к любому развитию событий. Кроме того, политик обратил внимание граждан на то, что Украину уже не первый раз пугают полномасштабными военными действиями, но страна "сильна как никогда".
Зеленский уточнил, что с Украиной ведут войну на всех фронтах: военном, дипломатическом, энергетическом и информационном, однако руководство страны четко понимает все вызовы и знает, что с ними делать, а также готовит достойный ответ на агрессию против страны.
Тем не менее, по словам президента, Украина стремится к миру и хочет вернуть Крым и ОРДЛО лишь дипломатическим путем.
В обращении к народу Зеленский призвал бизнесменов и политиков, которые на фоне угрозы выехали из Украины, вернуться обратно в течение суток, чтобы показать, что они настоящие граждане своей страны.
Также президент сообщил согражданам, что 16 февраля станет для украинского народа Днем единства.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в конфликт Россию. Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады.
В свою очередь, постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркнул, что Россия не планирует вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.
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