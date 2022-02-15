Песков сообщил о готовности Путина вести переговоры по ситуации вокруг Украины

Фото: ТАСС /Сергей Бобылев
Владимир Путин готов к проведению переговоров по вопросу ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.
Спикер отметил, что Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. Кроме того, российский президент лично поднимал вопрос о гарантиях безопасности для РФ.
"Украина – это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России", – отметил Песков.
В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении России на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.
В России между тем указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. В частности, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой.
В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращением к народу по поводу угрозы со стороны РФ. Президент заверил, что ситуация находится под контролем, а власть готова к любому развитию событий.
В МИД РФ заявили, что напряженность вокруг Украины нагнетается искусственно
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