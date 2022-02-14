В Киеве не увидели предпосылок для вторжения РФ на Украину

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Киев не видит предпосылок для вторжения РФ на территорию Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Мы на сегодняшний день не видим предпосылок, что широкомасштабное вторжение Российской Федерации может происходить 16-го или 17-го числа. Мы этого не видим", – отметил Данилов, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что ситуация полностью контролируется, а сфера безопасности и обороны государства готова к любым существующим вызовам.
Кроме того, по словам секретаря Совбеза, Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство, так как оснований для этого нет.
Ранее в МИД РФ заявили, что напряженность вокруг Украины нагнетается искусственно. В ведомстве уточнили, что против России ведется скоординированная информационная атака, в рамках которой западные СМИ тиражируют недостоверную информацию о якобы агрессии России в отношении Украины.
Кроме того, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что звучащие в адрес России обвинения американских политиков о якобы ведущейся подготовке военного вторжения на Украину в дни проведения Олимпиады в Пекине ничем не обоснованы. Дипломат подчеркнул, что все заявления о планах эскалации вокруг Украины являются ложью.
Политолог рассказал, возможен ли военный конфликт между Россией и Украиной
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