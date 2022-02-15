Посольство Индии призвало граждан временно покинуть Украину

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Посольство Индии на Украине призвало своих граждан временно покинуть страну из-за напряженной обстановки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ведомство.

"В связи с неопределенностью нынешней ситуации на Украине граждане Индии на Украине, особенно студенты, чье пребывание не является необходимым, могут рассмотреть возможность временного отъезда", – говорится в сообщении.

Также гражданам Индии рекомендовали не совершать несущественные поездки на Украину.

При этом в посольстве подчеркнули, что дипмиссия продолжит работу и будет по-прежнему оказывать все услуги своим гражданам, которые находятся на территории Украины.

Ранее сообщалось, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения.

В свою очередь, министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам – покинуть страну коммерческим транспортом.

Кроме того, министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального и призвало соотечественников немедленно уехать из страны.

