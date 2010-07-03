Россияне назвали причину употребления алкоголя

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Порядка 73,1% участников исследования ВЦИОМ связали употребление алкоголя с традицией отмечать праздники со спиртным, сообщает РБК.

Эту причину упомянули 66% мужчин и 80,7% женщин. Примечательно, что с привычкой выпивать по праздникам согласились 78,5% бюджетников, 72,4% сотрудников внебюджетных организаций, 72% предпринимателей, 72,9% безработных и 64,5% учащихся.

Среди россиян, у которых нет постоянной работы, 58,2% заявили, что считают праздники основной причиной употребления спиртного. А 2,4% всех опрошенных убеждены, что без алкоголя "просто невозможно жить".

Еще 27,8% добавили, что спиртное приносит им удовольствие, а 25,3% – успокаивает. 3,3% респондентов заявили, что не могут бросить пить, потому что им не хватает воли. И 17,8% опрошенных оказались абсолютными трезвенниками.

Другое социологическое исследование показало, что жители России поддерживают запрет на продажу алкоголя лицам моложе 21 года. Отмечается, что за повышение возрастного ценза для продажи алкоголя на протяжении нескольких лет высказываются три четверти россиян.