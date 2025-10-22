Эксперт Разаренова: распитие безалкогольного вина и пива грозит набором веса

Продажи безалкогольного пива и вина выросли в России, сообщили СМИ. С чем это связано и какой вред эти напитки наносят организму, разбиралась Москва 24.

Другие показатели

Российские ретейлеры и службы доставки продуктов отметили растущий интерес россиян к безалкогольному вину и пиву в третьем квартале 2025 года. Причем тенденция наблюдалась как в онлайн-, так и офлайн-сегменте, сообщил портал "РБК Вино" со ссылкой на участников рынка.

По данным СМИ, в службе доставки супермаркетов "Лента" безалкогольное вино стали покупать в три раза чаще по сравнению с июлем – сентябрем 2024 года. В Ozon fresh показатели увеличились в 2,5 раза, а в "Яндекс Лавке" – на 54%. Что касается офлайн-ретейла, то в "Ленте" продажи безалкогольного вина увеличились на 70%, в сети "Магнит" – вдвое.

Онлайн-продажи безалкогольного пива у одного из ретейлеров стали больше в 4,1 раза.





из результатов исследования касательно Ozon fresh При этом доля его заказов от всех безалкогольных напитков с июля по сентябрь этого года составила 9,7% – почти вдвое больше, чем год назад. Предпочтение россияне отдают светлым сортам безалкогольного пива от отечественных производителей.

В Ozon fresh отметили, что в третьем квартале 2025 года общий спрос на безалкогольные напитки вырос на 102% – больше чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представители ретейла связали такие показатели в том числе с продвижением здорового образа жизни.

Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский отметил в разговоре со СМИ, что если к безалкогольному пиву соотечественники уже привыкли, то подобное вино выглядит диковинно. Помимо прочего, нет какого-либо четкого критерия для отнесения в эту категорию: безалкогольным называют как деалкоголизированное вино, которое стоит недешево, так и виноградосодержащие напитки, которые делаются по другой технологии.

Вред никуда не делся

В безалкогольном вине и пиве может содержаться до 0,5% этанола. Его следы остаются после технологии брожения, подчеркнула в беседе с Москвой 24 нутрициолог, диетолог-гастроэнтеролог Александра Разаренова.





Александра Разаренова нутрициолог, диетолог-гастроэнтеролог При регулярном потреблении, особенно у людей с заболеванием печени, желудка или эндокринных нарушений, могут усугубиться имеющиеся хронические заболевания.

По словам эксперта, нередко такие напитки содержат сахар, ароматизаторы и консерванты. Поэтому чрезмерное употребление способствует набору веса, приводит к колебаниям уровня глюкозы и раздражает слизистую желудка, уточнила Разаренова.

"Пить безалкогольное вино и пиво не стоит людям с заболеваниями печени, поджелудочной железы, гастритом, синдромом раздраженного кишечника, подагрой и нарушением углеводного обмена, поскольку могут усиливаться воспаление и метеоризм", – добавила гастроэнтеролог.

Специалист обратила внимание, что для детей и беременных эти напитки тоже опасны, так как даже минимальное количество спирта наносит организму вред. Это же касается тех, кто проходит лечение антибиотиками и седативными препаратами. Еще воздержаться стоит людям, которые находятся в ремиссии от алкогольной зависимости. Запах и вкус могут спровоцировать рецидив, обратила внимание Разаренова.

"После безалкогольного вина и пива лучше воздержаться от вождения автомобиля. Человек не знает, как на него может повлиять напиток, после употребления которого в организме остается этанол", – отметила эксперт.

Специалист посоветовала не воспринимать безалкогольные вино и пиво в качестве здоровой альтернативы. Избыток углеводов, повышение уровня сахара и даже малое количество этанола вредят организму, предупредила она.

Также безалкогольное пиво и вино остаются продуктами брожения, которые не все переносят хорошо. Об этом Москве 24 рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.





Никита Харлов гастроэнтеролог У многих может возникнуть аллергическая реакция. Поскольку безалкогольное пиво содержит гормоносодержащие вещества, оно может спровоцировать набор лишнего веса.

По словам эксперта, люди со сниженным иммунитетом рискуют получить яркую реакцию на употребление продуктов брожения, поскольку иммунитет не сможет сдерживать дрожжи. Поступая извне, они вызывают у человека покраснения, заключил Харлов.

