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Подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. Об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, РФ уважает волеизъявление народа, это видно по опыту вхождения в состав страны Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее, отметил он.

"И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят", – сказал Патрушев.

В контексте урегулирования украинского конфликта Россия беспокоится не о территориях, а о людях, которые живут на этих землях, сообщил ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Он также назвал шизофреническими заявления президента Украины Владимира Зеленского о миротворцах и иностранных военных на территории страны.