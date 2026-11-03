Лукашенко заявил, что Трамп удерживает мир от третьей мировой войны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что политика американского лидера Дональда Трампа, несмотря на противоречивость, помогает предотвратить третью мировую войну. Такое мнение он высказал на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, от американцев зависит многое, так как глава Белого дома поляризует мир, хоть это и не нравится ряду других государств. Белорусский лидер также отметил, что, если мировой конфликт произойдет в ядерном формате, в этом случае "за океаном уже не спрячешься".

Лукашенко отметил, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за то, что не позволил европейцам начать ядерный конфликт. По его мнению, именно Европа могла бы стать инициатором третьей мировой.

Тем временем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что третья мировая война может случиться в любой момент именно из-за "безумного курса" Трампа. В частности, он обращал внимание на насильственную смену режимов главой Белого дома.

