КСИР заявил об уничтожении трех истребителей F-35 на базе США в Иордании

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об уничтожении трех американских истребителей F-35 на базе Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным журналистов, воздушно-космические силы КСИР нанесли удар по ангару ремонта и месту стоянки самолетов несколькими баллистическими ракетами. В результате атаки три истребителя были уничтожены, еще три получили повреждения.

При этом незадолго до этого КСИР уже сообщал об уничтожении трех самолетов F-35 на той же американской базе в Иордании, отмечает агентство.

В ночь на 30 июля армия США провела очередную серию ударов с воздуха по Ирану. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Взрывы прогремели сразу в нескольких городах и провинциях на юго-западе Ирана. В частности, на острове Кешм один из снарядов попал по жилому дому, под завалами оказались два человека.

По информации СМИ, США и Израиль готовятся к новой, одной из самых масштабных кампаний по поражению объектов энергетической инфраструктуры Ирана. Целями ударов могут стать нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.