24 мая, 09:41 (обновлено 24.05.2026 10:19)

AP: 16 человек погибли в результате подрыва поезда на юго-западе Пакистана

Фото: AP Photo/Arshad Butt

16 человек погибли, еще несколько пострадали при подрыве пассажирского состава в городе Кветта на юго-западе Пакистана. Об этом сообщает Associated Press of Pakistan со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 мая на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак. В результате подрыва три вагона сошли с рельсов, а еще два – перевернулись. Издание со ссылкой на министерство железнодорожного транспорта страны уточняет, что повреждения выявлены не только у локомотива поезда, но и у припаркованных неподалеку от места ЧП машин.

Телеканал Geo добавляет, что в результате случившегося пострадали свыше 20 человек. На место приехали спасатели, а также специальный поезд, который поможет эвакуировать раненных с места происшествия. Из-за произошедшего в местных больницах объявлено чрезвычайное положение.

Ранее в Мордовии столкнулся пассажирский поезд Ульяновск – Москва и порожний бензовоз. Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся составом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате ДТП травмы получил автомобилист, его доставили в больницу. Также было нарушено движение 5 пассажирских поездов. Спустя время оно было восстановлено.

