Психолог Метелина: садоводство снижает уровень кортизола на 20%

Работа с землей и взаимодействие с растениями влияет на психику человека как естественный антидепрессант, рассказали психологи. Кому подойдет такое хобби и чем еще оно полезно, читайте в материале Москвы 24.

Бессознательное стремление к гармонии

Работа с землей успокаивает благодаря созидательной функции. Это дает понимание и установку: я живу, я вкладываюсь в окружающий мир, создаю что-то новое, рассказала Москве 24 психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.



Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Садоводство – это бессознательная тенденция к равновесию, гармонии и спокойствию за счет единения с природой.

Процесс помогает справиться со стрессом, тревогой и уменьшает гнев. Например, тревога может быть сознательной (беспокойство о конкретных вещах) и бессознательной (скрытый, беспричинный страх, вытесненный в подсознание), а работа с растениями помогает успокоиться за счет переключения внимания на уход, четкое выполнение определенных действий и видимый результат. Все это создает ощущение контроля над ситуацией, подчеркнула психолог.



"Однако в случае со стрессом садоводство может выступить больше как стабилизирующий фактор и ресурс для восстановления сил. Тут важнее искать раздражитель и решать причину появления стресса", – рассказала эксперт.

Самая доступная форма садоводства, если нет возможности работать в огороде или на дачном участке, – это домашние растения. Эффект от ухода за ними будет таким же, как от деятельности на открытом воздухе. Этим делом можно начать заниматься в любом возрасте, отметила психолог.

Снижает кортизол

Садоводство оказывает положительный эффект на нервную систему за счет снижения кортизола (гормона стресса) на 20%, и для достижения этого результата достаточно находиться среди зелени всего лишь полчаса, уточнила в беседе с Москвой 24 психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина.





Алиса Метелина психолог, специалист по личностным психотипам Также большую роль играет мультисенсорное заземление: когда человек копается в земле, то он сосредотачивается на своих ощущениях от контакта с почвой, листьями, ловит взглядом определенные объекты. В это время негативные мысли отходят на второй план.

Отдельный терапевтический метод в этом хобби – это физическая нагрузка. Она снижает уровень адреналина и норадреналина (гормоны агрессии и страха). В результате самочувствие становится лучше, как после силовых физических упражнений, отметила психолог.

"Чтобы получить психологический эффект от садоводства, достаточно уделять ему хотя бы по 30 минут три раза в неделю. При желании, возможностях и потребностях определенных растений заниматься можно и ежедневно", – рассказала Метелина.



Противопоказаний к садоводству нет, но оно может быть неэффективным, если заставлять себя заниматься этим делом. Если есть ощущение, что нужно перешагивать через себя, то от работы с землей лучше отказаться, чтобы не получить дополнительный источник стресса, заключила психолог.