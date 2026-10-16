Число камер для распознавания нарушений самокатчиков выросло в Москве

В Москве число камер, которые распознают нарушения пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, выросло до 1 146. Об этом сообщили в Дептрансе.

Устройства устанавливают в местах, где чаще происходят ДТП с участием СИМ, а также на участках с большим количеством пешеходов и пользователей самокатов. Камеры фиксируют поездки вдвоем на одном самокате, превышение скорости, движение по пешеходному переходу и во встречном направлении.

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